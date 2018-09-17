Нацбанк снизил курс гривны на 3 копейки

Национальный банк Украины на понедельник, 17 сентября, снизил официальный курс гривны на 3 копейки - до 28,1521 грн за доллар против 28,1268 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,90696 грн против 32,6834 грн 14 сентября.