SkyUp отложила старт регулярных рейсов

Авиакомпания SkyUp, позиционирующая себя как первый национальный лоукост, отложила на зимнюю навигацию начало выполнения регулярных рейсов. Об этом LIGA.net сообщил гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий.
Ранее компания собиралась открыть продажу билетов на первые регулярные рейсы в июле 2018 года. Сейчас перевозчик выполняет чартерные полеты в интересах туроператора Join UP! из Киева (Жуляны), Харькова, Одессы, Львова и Запорожья на курорты Египта, Албании и Турции.
«Реализация наших планов чуть-чуть задерживаются. Начало регулярных рейсов зависит от поставки самолетов. Сейчас мы находимся на стадии получения третьего самолета», — сказал Хайнацкий.
«Я думаю, что до конца сентября он будет внесен в реестр гражданских воздушных судов Госавиаслужбы. Поэтому давайте дождемся октября, когда у нас будет анонсирование начала продаж билетов на регулярные рейсы», — добавил он.
Он уточнил, что возможно авиакомпания откроет первые регулярные рейсы в октябре, а программа полетов будет выполняться в зимнюю навигацию (конец октябрь 2018 — март 2019 гг).
ООО «Авиакомпания «Скайап» было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве. Форма собственности указанной компании — на 100% частная. Главный акционер SkyUp — ООО «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.
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