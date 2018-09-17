Депутаты хотят легализировать криптовалюты и обложить налогом

Наделить виртуальные деньги правовым статусом, а также установить правила налогообложения доходов, полученных от операций с криптовалютами, в размере 18% для предприятий, 5% — для физлиц предлагает группа народных депутатов.

Соответствующая инициатива заложена в законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций с виртуальными активами в Украине» № 9083, зарегистрированном в Верховной Раде 14 сентября 2018 года, сообщает Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что неопределенность правового статуса виртуальных активов приводит к тому, что лица, владеющие виртуальными активами (криптовалюта и другие токены), фактически лишены эффективного способа защиты их права собственности, что лишает Украину возможности активно участвовать в построении новой индустрии на основе технологии распределенного реестра («блокчейн»).

В записке также напоминается, что в 2014 году примерно 30% мирового майнинга криптовалюты Bitcoin было сконцентрировано в Украине.

«В июне 2014 года разработанный украинской командой майнинг пул GHash.IO обрабатывал более 51% всех операций с Bitcoin. Но из-за отсутствия в стране понятной законодательной базы и инструментов защиты своей собственности, в том числе перед правоохранительными органами, эта команда оставила Украину и начала развивать криптобизнес в других государствах. Это стало одной из причин падения доли страны в мировом майнинге до 2-3% и исчезновению украинских майнинг-пулов», — отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, по их мнению, из-за отсутствия в Украине легального статуса криптовалют украинцы лишены возможности привлекать финансовые ресурсы для развития идей и технологий через традиционные инструменты, такие как IPO (первичное публичное предложение).

«Ввод в правовое поле операций с виртуальными активами позволит в 2019-2024 гг. дополнительно привлекать в бюджет не менее 1,27 млрд грн ежегодно», — отмечается в пояснительной записке.

При этом в своих расчетах авторы законопроекта, исходя из оценочных суждений, допускают, что, по наиболее скромным подсчетам, на руках у украинцев находится криптовалюты на 98,7 млрд грн.

Они также предлагают ввести термин «виртуальные активы» — любая форма записи в рамках распределенного реестра записей в цифровой форме, которая может использоваться как средство обмена, единица учета или как средство сохранения стоимости. Также дается определение термина «майнинг» как деятельности налогоплательщика по осуществлению вычислений, направленных на поддержание работы распределенного реестра записей в цифровой форме, в том числе с целью получения виртуальных активов.

По мнению авторов законопроекта, прибыль от операций с виртуальными активами должна рассчитываться как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи соответствующего виртуального актива, и его стоимостью, определяемой из суммы подтвержденных расходов на приобретение такого виртуального актива и/или расходов на майнинг соответствующего виртуального актива. При этом операции по обмену виртуального актива одного вида на другой не считаются операциями по продаже виртуальных активов.

Законопроектом предусматривается, что с 1 января 2024 года прибыль предприятий от операций с виртуальными активами должна облагаться налогом по базовой ставке — 18%.

В то же время в течение периода становления правового регулирования рынка виртуальных активов авторы законопроекта считают необходимым временно, до 31 декабря 2024 года, установить для предприятий ставку налога на такой вид прибыли на уровне 5%.

Прибыль (доходы) физических лиц от операций с виртуальными активами предлагается к налогообложению по ставке 5%. При этом налогоплательщик-физлицо самостоятельно отвечает за расчет прибыли от операций с виртуальными активами и уплату налога на доходы физлиц.

По убеждению авторов документа, принятие указанного закона будет стимулировать выход из тени криптоотрасли, способствовать ее активному развитию.