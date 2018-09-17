«Газпром» отчитался об увеличении добычи и экспорта газа

Компания «Газпром» с 1 января по 15 сентября увеличила добычу газа на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 344,4 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении российского газового монополиста.
Отмечается, что также компания увеличила экспорт газа на 5,8%, или на 7,7 млрд куб. м, поставив с 1 января по 15 сентября в страны так называемого «дальнего зарубежь» 141,3 млрд куб. м.
Так, увеличились поставки в Германию — на 13% (на 4,7 млрд куб. м), в Австрию — на 36,4% (на 2 млрд куб. м), в Нидерланды — на 43,8% (1,3 млрд куб. м), во Францию — на 10% (0,8 млрд куб. м), а также в Польшу, Венгрию, Чехию и Данию.
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