Археологи обнаружили в Египте сотни гробниц возрастом 4 тысячи лет

Древнее кладбище, возраст которого превышает 4 тыс. лет, обнаружили археологи в Египте. Об этом передает издание Egypt Independent.
Совместная экспедиция ученых из Университета Алабамы и министерства по делам древностей проводила изыскания в пустыне в районе деревни Лишт к югу от Каира. Это место известно нахождением там пирамидальных комплексов фараонов Аменемхета I и Сенусерта I из 12-й династии фараонов эпохи Среднего царства (2000-1785 годы до н.э.), а также захоронения знати того же периода.
По словам Аделя Окаши, руководителя пирамидального комплекса, специалисты уже завершили процесс документирования открытия, внесения его в базу данных крупнейших кладбищ страны, а также составления карты древнего погребения в режиме 3D.
Сейчас ученые работают над расшифровкой сохранившихся на камнях иероглифов. "Это объект оказался одним из крупнейших в стране, относящимся к Среднему царству, - рассказала представитель американской археологической миссии Сара Баракяк. - Он отличается от других, прежде всего, тем, что захоронения, выдолбленные в скале, имеют определенный архитектурный стиль". Правда, по ее словам, могилы в значительной степени были разграблены еще в древности.
Поселок Лишт расположен в 65 км южнее Каира на западном берегу Нила. По сравнению с комплексами Гиза, Саккара, Дахшур и Майдум пирамиды в Лиште мало известны и не столь привлекательны для туристов, тем более что пирамиды первых правителей 12-й династии находятся в полуразрушенном состоянии.
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