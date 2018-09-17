Россию обвинили в убийстве брата Ким Чен Ына

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что та содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — утверждала она в понедельник на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.
Американский дипломат также заявила, что Россия помогает КНРД обходить санкции в отношении поставок нефти, введенные СБ ООН.
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