Россию обвинили в убийстве брата Ким Чен Ына

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что та содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама — брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее», — утверждала она в понедельник на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.

Американский дипломат также заявила, что Россия помогает КНРД обходить санкции в отношении поставок нефти, введенные СБ ООН.