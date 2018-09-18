Украина договорилась с МВФ о повышении цены на газ для населения

Правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года. Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев, передает «Интерфакс-Украина».

«Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло (с МВФ — Ред). Темпы сейчас обсуждаются», — сказал он.

По словам главы «Нафтогаза», вопрос цены на газ является ключевым компонентом ведущихся сейчас в Киеве переговоров с миссией МВФ.

В то же время Коболев отметил, что не уверен, что озвучиваемые СМИ цифры повышения цены на первом этапе (23,5-25% — ред) верны.

Миссия МВФ приехала с визитом в Киев 6 сентября. По итогам визита, который должен завершиться 19 сентября, будет принято решение о выделении транша.

Ключевым условием для получения транша от МВФ является повышение цен на газ для населения до рыночных. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности к такому шагу.