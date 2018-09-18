Американский штат Северная Дакота догнал Венесуэлу по объемам добычи нефти

Штат Северная Дакота (США) в июле поставил новый рекорд, догнав Венесуэлу по объемам добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg.

В июле в Северной Дакоте, где находится сланцевая провинция Bakken, добывалось 1,27 млн баррелей нефти в день. Это примерно тот же объем, что добывала Венесуэла, входящая в ОПЕК, ежесуточно в течение месяца.

Согласно данным ОПЕК южноамериканское государство, нефтяная промышленность которого рухнула на фоне продолжительного финансового кризиса, снизило добычу в августе до 1,24 млн баррелей в день — примерно на половину, чем в начале 2016 г.

Ожидается, что объем производства в Венесуэле упадет еще ниже — до 1 млн баррелей в день к концу года, по данным Международного энергетического агентства.

По предварительным оценкам Администрации энергетической информации США, стремительный рост производства из сланцевых образований, включая Bakken, помог США обогнать Россию и Саудовскую Аравию и, вероятно, стать крупнейшим в мире производителем нефти в начале этого года.