Американский штат Северная Дакота догнал Венесуэлу по объемам добычи нефти

Штат Северная Дакота (США) в июле поставил новый рекорд, догнав Венесуэлу по объемам добычи нефти, сообщило агентство Bloomberg.
В июле в Северной Дакоте, где находится сланцевая провинция Bakken, добывалось 1,27 млн баррелей нефти в день. Это примерно тот же объем, что добывала Венесуэла, входящая в ОПЕК, ежесуточно в течение месяца.
Согласно данным ОПЕК южноамериканское государство, нефтяная промышленность которого рухнула на фоне продолжительного финансового кризиса, снизило добычу в августе до 1,24 млн баррелей в день — примерно на половину, чем в начале 2016 г.
Ожидается, что объем производства в Венесуэле упадет еще ниже — до 1 млн баррелей в день к концу года, по данным Международного энергетического агентства.
По предварительным оценкам Администрации энергетической информации США, стремительный рост производства из сланцевых образований, включая Bakken, помог США обогнать Россию и Саудовскую Аравию и, вероятно, стать крупнейшим в мире производителем нефти в начале этого года.
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