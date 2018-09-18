В РФ считают, что поссорились с Западом еще до Крыма

Конфронтация РФ с Западом началась задолго до аннексии Крыма, украинский вопрос стал высшей точкой назревавшего кризиса, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков.

«Эта ситуация назревала достаточно давно — это результат длительного развития, а не последних 4-5 лет, а не то, что говорят, что Россия пошла по пути присоединения Крыма и из-за этого все произошло. Нет, это не так», — сказал Пушков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, нормальных отношений с Западом не было с начала 2000-х, в частности, в 2001 году была вторая волна расширения НАТО, а потом США вышли из договора по ПРО. «Эти шаги заложили основу для дальнейших конфликтов», — добавил сенатор.

Пушков отметил, что после «мюнхенской речи» президента РФ Владимира Путина Запад обвинил Россию в развязывании холодной войны. «С мюнхенской речи и нападения на Южную Осетию начинается период конфронтации», — сказал сенатор.

Он отметил, что отношения с США крайне усложнились не из-за Украины. «Украина — это высшая точка кризиса, поэтому этот конфликт неизбежен. Либо мы будем находиться в состоянии между, скажем так, холодной и ледяной войной, либо мы постепенно движемся к новому кризису, типа карибского кризиса», — полагает Пушков.