Рада увеличила количество членов ЦИК

Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

За соответствующий законопроект № 9090 «О внесении изменений в ст.6 закона Украины «О центральной избирательной комиссии» во вторник проголосовало 236 народных депутатов.

«Таким образом, все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК», — сообщил автор законопроекта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Голосование за назначение новых членов ЦИК ожидается в четверг, 20 сентября.

Ранее шли длительные споры относительно кандидатов на должности членов ЦИК, которую давно следует обновить. В комиссии было 13 вакантных мест, а кандидатур предложили 14.

Поэтому увеличение состава ЦИК упростит переговоры политсил о новом составе.