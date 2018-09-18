Рада увеличила количество членов ЦИК

Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.
За соответствующий законопроект № 9090 «О внесении изменений в ст.6 закона Украины «О центральной избирательной комиссии» во вторник проголосовало 236 народных депутатов.
«Таким образом, все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК», — сообщил автор законопроекта, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
Голосование за назначение новых членов ЦИК ожидается в четверг, 20 сентября.
Ранее шли длительные споры относительно кандидатов на должности членов ЦИК, которую давно следует обновить. В комиссии было 13 вакантных мест, а кандидатур предложили 14.
Поэтому увеличение состава ЦИК упростит переговоры политсил о новом составе.
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