Китай с 24 сентября вводит пошлины на товары из США на $60 млрд

Власти Китая 24 сентября введут таможенные пошлины в 5% и 10% на импортные товары из США на общую сумму в $60 млрд, говорится в опубликованном во вторник вечером заявлении Комитета по тарифам Госсовета КНР.

«С 12:01 по пекинскому времени (07:01 по Киеву) 24 сентября в отношении упомянутых в первом приложении 2943 товарных позиций и 1078 товарных позиций из второго приложения будут введены пошлины в 10%. В отношении 974 товарных позиций третьего приложения и 662 товарных позиций четвертого приложения будут введены пошлины в 5%», — приводит заявление ведомства агентство «Синьхуа».

Как отмечается, Китай призывает США предотвратить дальнейшую эскалацию торговых трений и надеется на равноправный диалог. «Китай в очередной раз подчеркивает, что целью вышеизложенных тарифных мер является предотвращение эскалации торговых трений. Это вынужденная реакция на унилатерализм и протекционизм США», — говорится в документе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поручил американскому Торговому представительству приступить к введению новых торговых пошлина на товары из Китая на сумму $200 млрд. Об этом говорится в заявлении президента, размещенном на сайте Белого дома.

Новые пошлины вступят в силу 24 сентября на уровне 10% до конца года, а с 1 января 2019 года они вырастут до 25%.

«Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере $267 млрд», — сказал Трамп.