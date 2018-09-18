Во втором квартале экономика выросла на 3,8%

Во втором квартале текущего года рост валового внутреннего продукта Украины составил 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом, отмечают в ведомстве, рост ВВП по сравнению с первым кварталом составил 1%.

«Номинальный ВВП (за указанный период — Ред.) составил 807,3 млрд гривен, а ВВП в расчете на одного человека — 19074 грн», — говорится в сообщении.

Ранее Госстат сообщал, что по оперативным данным реальный ВВП во втором квартале 2018 года вырос на 3,6% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.