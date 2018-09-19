Нацбанк снизил курс гривны на 2 копейки

Национальный банк Украины на среду, 19 сентября 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 2 копейки - до 28,1510 грн за доллар против 28,1268 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлены на уровне 32,9282 грн против 32,8267 грн накануне.