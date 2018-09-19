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В Турции значительно смягчили условия предоставления гражданства иностранцам

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В Турции значительно смягчили условия предоставления гражданства иностранцам

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, который значительно упрощает получение иностранцами гражданства республики. Текст указа опубликован в среду в правительственном вестнике Resmi Gazete.

В документе отмечается, что действующие ранее условия предоставления гражданства были скорректированы по инициативе министерств. Иностранцу теперь достаточно иметь подтвержденные инвестиции в основной капитал в размере $500 тыс. вместо прежней нормы в $2 млн. Гражданство предоставляется лицу, которое вложило $250 тыс. (вместо $1 млн) в недвижимость с обязательством не продавать собственность в течение трех лет.

С $3 млн до $500 тыс. снижен объем гособлигаций или банковских вкладов, которые иностранец должен иметь в турецких банках для получения удостоверения личности турецкого образца. С той же целью можно будет вложить $500 тыс. вместо $1,5 млн в местный инвестфонд, занимающийся недвижимостью. Минтруда и соцбезопасности скорректировало нормы, касающиеся количества рабочих мест: теперь гражданином Турции может стать иностранец, на предприятии которого трудоустроено минимум 50, а не 100, как требовалось раньше, турок.

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В указе суммы приведены в долларах США, однако в тексте документа отмечается, что они могут быть в любой валюте, которая при пересчете по текущему курсу Центробанка будет соответствовать обозначенным условиям.

Смягчение закона произошло в период, когда Турция пытается нормализовать экономическую ситуацию после резкого падения курса нацвалюты — около 40% с начала года.

Турция, гражданство
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