В Киеве снова митингуют владельцы «евроблях»

В центре Киева возле Дома правительства в среду утром проходит митинг с требованием доступного растаможивания импортных автомобилей.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», по улице Грушевского, от отеля Киев до Национального художественного музея по обе стороны дороги припаркованы автомобили митингующих на еврономерах. Движение по проезжей части не перекрывалось.

Возле здания правительства находится около 400 активистов.

Участники акции держат в руках символику «Автоевросилы» из разных городов Украины. Кроме того, митингующие держат плакаты с требованиями установления безопасной ситуации на дороге и внедрения доступного растаможивания автомобилей.

Здание правительства охраняет несколько десятков правоохранителей. Каких-либо нарушений общественного порядка пока не наблюдается.