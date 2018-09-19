Путин провел телефонный разговор с Меркель: Поговорили про Захарченко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.
«По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», — говорится в сообщении.
Как отмечается, среди других тем президент России выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
«Владимир Путин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы ДНР Захарченко. Вновь акцентирована необходимость полного выполнения минского Комплекса мер 2015 года, включая законодательное закрепление Киевом особого статуса региона», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны подтвердили «обоюдную настроенность на дальнейшее содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, в том числе в рамках «нормандского формата».
На официальном сайте немецкого канцлера пока нет сообщения о телефонном разговоре.
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