Путин провел телефонный разговор с Меркель: Поговорили про Захарченко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди других тем президент России выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

«Владимир Путин выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в результате убийства главы ДНР Захарченко. Вновь акцентирована необходимость полного выполнения минского Комплекса мер 2015 года, включая законодательное закрепление Киевом особого статуса региона», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны подтвердили «обоюдную настроенность на дальнейшее содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, в том числе в рамках «нормандского формата».

На официальном сайте немецкого канцлера пока нет сообщения о телефонном разговоре.