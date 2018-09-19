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Журналист Washington Post уверяет, что Путин подговаривал Трампа против подчиненных

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Журналист Washington Post уверяет, что Путин подговаривал Трампа против подчиненных

Корреспондент газеты The Washington Post Грег Миллер в своей книге «Кандидат» (The Apprentice) выступил с утверждением, что президент РФ Владимир Путин во время телефонных бесед с американским лидером Дональдом Трампом пытался заверить его, что проблемы в отношениях двух государств создают его подчиненные. Отрывок из книги Миллера, далеко не первого в США написавшего о просходящем в Белом доме, опубликовала в среду газета The Washington Post.

Миллер делает свои выводы на основе данных сотрудников Белого дома. С их слов, Путин якобы говорил Трампу, что «тот факт, что они не могут совершенствовать отношения друг с другом так, как они хотят, вина не их самих». «Вместо этого Путин пытался подогреть убежденность Трампа в том, что его работу подрывает секретная заговорщическая группа, бюрократическое „глубокое подполье“ (deep state)», — отмечает Миллер.

Далее он также привел якобы сказанные российским лидером слова о том, что «подчиненные борются против нашей дружбы». По поводу этих эпизодов дополнительной информации пока не приводится.

Ранее Путин во время пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё в конце августа высказал мнение, что в том числе в вопросе продолжения введения санкций против России «дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле слова».

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Ранее Путин также неоднократно говорил о роли deep state в формировании американской политики, однако заявлял, что не намерен вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.

Владимир Путин, Дональд Трамп, Грег Миллер
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Среда, 19 сентября 2018
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