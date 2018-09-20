Войти
Порошенко признал, что не выполнил большинство своих обещаний
позиция
Порошенко признал, что не выполнил большинство своих обещаний
Трамп назвал самую большую ошибку США за всю историю страны
мнение
Трамп назвал самую большую ошибку США за всю историю страны

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

С 4 по 5 октября в Одессе пройдёт III Международный инвестиционный бизнес-форум «Odessa 5T Investment Promotion Forum»

93
С 4 по 5 октября в Одессе пройдёт III Международный инвестиционный бизнес-форум «Odessa 5T Investment Promotion Forum»

Организаторы события — Odessa 5T Investment Agency, Odessa MICE Аgency, Департамент экономического развития Одессы, при поддержке Одесского городского совета.

 Как обычно, в рамках бизнес-форума «Odessa 5T» будут обсуждаться ключевые вопросы развития города: привлечение частных и государственных инвестиций, повышение инновационного и технологического потенциала Одессы, развитие предпринимательской и городской инфраструктуры. Состоится обмен опытом между участниками форума и ведущими игроками инвестиционного рынка.

 Главные темы этого года: приоритетные направления развития городских проектов, инновации в сфере энергоэффективности и энергосбережения, стратегические планы развития Украины и Одессы, маркетинг городов.

В этом году одной из главных тем панельных дискуссий станет создание кинокомиссии Одессы, основной целью которой является развитие маркетинга и привлечение инвестиций в киноиндустрию города.

 Кто примет участие в Odessa 5T Investment Promotion Forum? Владельцы крупного бизнеса и стартапов, инвестиционные компании и инвесторы, бизнес-ангелы (частные венчурные инвесторы), представители муниципалитетов городов и, конечно же, иностранные гости.

 В первый день работы бизнес-форума, который откроется в концерт-холле «Сады Победы» в 10:00 и продлится до 18:00, состоится презентация муниципальных инвестиционных проектов, будет работать выставочная зона. В 20:00 пройдет Invest Awards Ceremony (invitation only).

Во второй день в коворкинговом центре «Терминал 42» и клубном доме II Decameron Clubhouse пройдут панельные дискуссии 5T по пяти основным направлениям: туризм, технологии, транспорт, торговля и траст (доверие).

Участников форума ожидают два дня динамичного бизнес-общения, посвященного государственным стратегиям и лучшим мировым практикам развития, будущим проектам Одессы, планам развития города и смелым инновационным идеям.

 В числе спикеров бизнес-форума ожидаются:

  • Председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук
  • Украинский бизнесмен и общественный деятель Валерий Пекар
  • Управляющий партнер UNIT.City Максим Бахматов
  • Председатель кинокомиссии Одессы, актриса театра и кино Галина Сулима
  • Вице-мэр Одессы Павел Вугельман
  • Генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач
  • Президент Национальной туристической организации Украины, советник первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга

В работе международного форума примут участие 700 гостей из более чем 20 стран мира. Предполагается, что в этом году количество иностранных инвесторов увеличится в три раза, так как Одесса давно зарекомендовала себя как перспективный и безопасный город для капиталовложений.

 Аккредитация прессы:

А. Маркова + 38 093 414 99 35

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 20 сентября 2018
Среда, 19 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

США и Китай: О принуждении к экономическому миру

Китай не далек от того, чтобы фундаментально исчерпать себя - восстановительный экономический рост закончился, инвестиционный спрос, приведший к построению избыточной инфраструктуры, постепенно движется к исчерпанию. А тут еще и инсорсинг производства из КНР в США. Понимание всего этого властями США и привело к тому, что именно сейчас самое правильное время начать торговую войну с КНР. Т.е., воздействие осуществляется не только в отношении главной болевой точки, но и в правильно выбранное время. Но это, конечно, не война на уничтожение, это принуждение Китая к миру на новых торгово-экономических условиях.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Взломать человечество. О новых угрозах будущего

Вера в «свободу воли» внезапно становится опасной. Если правительствам и корпорациям удастся взломать человека, проще всего манипуляциям поддадутся те, кто верит в свободную волю. Чтобы успешно хакнуть людей, вам нужно всего две вещи: понимание биологии и много вычислительной мощности. Инквизиции и КГБ не хватало этих знаний и силы. Но вскоре у корпораций и правительств может быть и то, и другое. Как только они смогут взломать вас – они смогут не только предсказать ваш выбор, но и реорганизовать ваши чувства.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Украина не может отказаться от кредита МВФ

Как вы знаете, Беларусь отказалась от кредитов МВФ. Возможно, многим данный факт не покажется чем-то особенным, потому можно вспомнить и Польшу, которая приняла аналогичное решение годом ранее. Почему же мы так зависим от этой организации? Если названные страны отказались от кредитов МВФ, способна ли и Украина поступить так же? И если подобное невозможно сегодня, то как сделать это реальным в будущем?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016