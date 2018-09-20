С 4 по 5 октября в Одессе пройдёт III Международный инвестиционный бизнес-форум «Odessa 5T Investment Promotion Forum»

Организаторы события — Odessa 5T Investment Agency, Odessa MICE Аgency, Департамент экономического развития Одессы, при поддержке Одесского городского совета.
Как обычно, в рамках бизнес-форума «Odessa 5T» будут обсуждаться ключевые вопросы развития города: привлечение частных и государственных инвестиций, повышение инновационного и технологического потенциала Одессы, развитие предпринимательской и городской инфраструктуры. Состоится обмен опытом между участниками форума и ведущими игроками инвестиционного рынка.
Главные темы этого года: приоритетные направления развития городских проектов, инновации в сфере энергоэффективности и энергосбережения, стратегические планы развития Украины и Одессы, маркетинг городов.
В этом году одной из главных тем панельных дискуссий станет создание кинокомиссии Одессы, основной целью которой является развитие маркетинга и привлечение инвестиций в киноиндустрию города.
Кто примет участие в Odessa 5T Investment Promotion Forum? Владельцы крупного бизнеса и стартапов, инвестиционные компании и инвесторы, бизнес-ангелы (частные венчурные инвесторы), представители муниципалитетов городов и, конечно же, иностранные гости.
В первый день работы бизнес-форума, который откроется в концерт-холле «Сады Победы» в 10:00 и продлится до 18:00, состоится презентация муниципальных инвестиционных проектов, будет работать выставочная зона. В 20:00 пройдет Invest Awards Ceremony (invitation only).
Во второй день в коворкинговом центре «Терминал 42» и клубном доме II Decameron Clubhouse пройдут панельные дискуссии 5T по пяти основным направлениям: туризм, технологии, транспорт, торговля и траст (доверие).
Участников форума ожидают два дня динамичного бизнес-общения, посвященного государственным стратегиям и лучшим мировым практикам развития, будущим проектам Одессы, планам развития города и смелым инновационным идеям.
В числе спикеров бизнес-форума ожидаются:
В работе международного форума примут участие 700 гостей из более чем 20 стран мира. Предполагается, что в этом году количество иностранных инвесторов увеличится в три раза, так как Одесса давно зарекомендовала себя как перспективный и безопасный город для капиталовложений.
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