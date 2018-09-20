С 4 по 5 октября в Одессе пройдёт III Международный инвестиционный бизнес-форум «Odessa 5T Investment Promotion Forum»

Организаторы события — Odessa 5T Investment Agency, Odessa MICE Аgency, Департамент экономического развития Одессы, при поддержке Одесского городского совета.

Как обычно, в рамках бизнес-форума «Odessa 5T» будут обсуждаться ключевые вопросы развития города: привлечение частных и государственных инвестиций, повышение инновационного и технологического потенциала Одессы, развитие предпринимательской и городской инфраструктуры. Состоится обмен опытом между участниками форума и ведущими игроками инвестиционного рынка.

Главные темы этого года: приоритетные направления развития городских проектов, инновации в сфере энергоэффективности и энергосбережения, стратегические планы развития Украины и Одессы, маркетинг городов.

В этом году одной из главных тем панельных дискуссий станет создание кинокомиссии Одессы, основной целью которой является развитие маркетинга и привлечение инвестиций в киноиндустрию города.

Кто примет участие в Odessa 5T Investment Promotion Forum? Владельцы крупного бизнеса и стартапов, инвестиционные компании и инвесторы, бизнес-ангелы (частные венчурные инвесторы), представители муниципалитетов городов и, конечно же, иностранные гости.

В первый день работы бизнес-форума, который откроется в концерт-холле «Сады Победы» в 10:00 и продлится до 18:00, состоится презентация муниципальных инвестиционных проектов, будет работать выставочная зона. В 20:00 пройдет Invest Awards Ceremony (invitation only).

Во второй день в коворкинговом центре «Терминал 42» и клубном доме II Decameron Clubhouse пройдут панельные дискуссии 5T по пяти основным направлениям: туризм, технологии, транспорт, торговля и траст (доверие).

Участников форума ожидают два дня динамичного бизнес-общения, посвященного государственным стратегиям и лучшим мировым практикам развития, будущим проектам Одессы, планам развития города и смелым инновационным идеям.

В числе спикеров бизнес-форума ожидаются:

Председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук

Украинский бизнесмен и общественный деятель Валерий Пекар

Управляющий партнер UNIT.City Максим Бахматов

Председатель кинокомиссии Одессы, актриса театра и кино Галина Сулима

Вице-мэр Одессы Павел Вугельман

Генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач

Президент Национальной туристической организации Украины, советник первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга

В работе международного форума примут участие 700 гостей из более чем 20 стран мира. Предполагается, что в этом году количество иностранных инвесторов увеличится в три раза, так как Одесса давно зарекомендовала себя как перспективный и безопасный город для капиталовложений.

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