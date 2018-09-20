Нацбанк укрепил курс гривны на 3 копейки

Национальный банк Украины на четверг, 20 сентября 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 28,1202 грн за доллар против 28,1510 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,8078 грн против 32,9282 грн накануне.