«Укрпошта» может с 2019 года прекратить доставку пенсий

ПАО «Укрпошта» планирует прекратить осуществление доставки пенсий в случае, если новый тариф на нее не будет утвержден, сообщил генеральный директор «Укрпошты» Игорь Смелянский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Я бы хотел быть максимально конкретным и откровенным: не будет принят новый тариф на доставку пенсий до 1 ноября 2018 года, с 1 января 2019 года доставка пенсий „Укрпоштой“ будет прекращена. А значит, более 4,5 млн человек уже с января 2019 года могут не получить свою пенсию, так как Пенсионный фонд отказывается оплатить хотя бы себестоимость ее доставки», — подчеркнул он.

По словам Смелянского, Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде.

«Я целый год ждал, доказывал, вел переговоры, убеждал, в то время как „Укрпошта“ „привезла“ себе 1 млрд грн убытков на этой услуге, а ведь это могли быть новые сортировочные центры, машины и повышение зарплаты тем самым почтальонам, о которых так часто любят вспоминать перед выборами», — заявил руководитель предприятия.

Как сообщалось, 5 декабря 2017 года Тарифный совет при Министерстве инфраструктуры принял решение о пересмотре тарифа на доставку пенсий, однако до сих пор новые тарифы не утверждены Пенсионным фондом.