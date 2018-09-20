Войти
Порошенко признал, что не выполнил большинство своих обещаний
позиция
Порошенко признал, что не выполнил большинство своих обещаний
Трамп назвал самую большую ошибку США за всю историю страны
мнение
Трамп назвал самую большую ошибку США за всю историю страны

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

США ищут замену нефти из Ирана

58
США ищут замену нефти из Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа работает над поиском альтернативных источников нефти для замены иранских ресурсов, в том числе и для стран-«союзников», пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на источник в Белом доме.

США, выйдя в мае из соглашения с Ираном о ядерной программе, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в июле страна экспортировала 1,9 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей ниже уровня мая. Иран при этом последовательно выступает против наращивания добычи нефти другими странами для замещения ее «выбывающих» таким образом объемов.

Как отмечает FT в четверг, санкции против Ирана, действовавшие до заключения в 2015 году ядерного соглашения, подразумевали ограничения на импорт иранской нефти. Но ряд «союзников» США могли пользоваться послаблениями в санкционном режиме и продолжать закупки ресурсов из Ирана. В частности, речь идет о Южной Корее, Индии и Японии. При этом сейчас Вашингтон по мере усиления давления на Тегеран рекомендовал этим странам не ожидать новых послаблений, добавляет издание.

Читайте также: The Independent: В Украине журналистам небезопасно и царит коррупция

Индия, являющаяся одним из ключевых импортеров нефти из Ирана, уже ищет возможность диверсификации поставок и существенно сократила объем запланированных закупок топлива из Ирана в сентябре-октябре, по данным агентства Рейтер. Министерство энергетики Южной Кореи также приняло решение переключиться на поставки из Саудовской Аравии и Ирака.

США, нефть, Иран
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 20 сентября 2018
Среда, 19 сентября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

США и Китай: О принуждении к новому экономическому миру

Китай не далек от того, чтобы фундаментально исчерпать себя - восстановительный экономический рост закончился, инвестиционный спрос, приведший к построению избыточной инфраструктуры, постепенно движется к исчерпанию. А тут еще и инсорсинг производства из КНР в США. Понимание всего этого властями США и привело к тому, что именно сейчас самое правильное время начать торговую войну с КНР. Т.е., воздействие осуществляется не только в отношении главной болевой точки, но и в правильно выбранное время. Но это, конечно, не война на уничтожение, это принуждение Китая к миру на новых торгово-экономических условиях.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Взломать человечество. О новых угрозах будущего

Вера в «свободу воли» внезапно становится опасной. Если правительствам и корпорациям удастся взломать человека, проще всего манипуляциям поддадутся те, кто верит в свободную волю. Чтобы успешно хакнуть людей, вам нужно всего две вещи: понимание биологии и много вычислительной мощности. Инквизиции и КГБ не хватало этих знаний и силы. Но вскоре у корпораций и правительств может быть и то, и другое. Как только они смогут взломать вас – они смогут не только предсказать ваш выбор, но и реорганизовать ваши чувства.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Украина не может отказаться от кредита МВФ

Как вы знаете, Беларусь отказалась от кредитов МВФ. Возможно, многим данный факт не покажется чем-то особенным, потому можно вспомнить и Польшу, которая приняла аналогичное решение годом ранее. Почему же мы так зависим от этой организации? Если названные страны отказались от кредитов МВФ, способна ли и Украина поступить так же? И если подобное невозможно сегодня, то как сделать это реальным в будущем?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016