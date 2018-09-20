Рада распустила ЦИК

Соответствующий проект постановления об увольнении поддержали 278 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Верховная Рада уволила главу ЦИК Михаила Охендовского, его заместителей Андрея Магеру, Жанну Усенко-Черную, а также членов ЦИК Татьяну Лукаш, Тамару Астахову, Юрия Данилевского, Игоря Жиденко, Александра Осадчука, Бронислава Райковского, Александра Чупахина, Юлию Швец, Александра Шелестова, Валерия Шелудько.

В то же время Олег Диденко и Екатерина Махницкая продолжают исполнять обязанности членов ЦИК.

После этого нардепы перешли к вопросу назначения новых членов комиссии.