Британия введет собственные санкционные списки

Великобритания опубликует список лиц, на которых планирует наложить собственные санкции после Brexit, а пока будет придерживаться антироссийских санкций ЕС, заявил замглавы МИД Соединенного Королевства Алан Данкан в письме в ответ на запрос членов парламента.
Британский закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского», позволяющей властям вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу в мае и начнет применяться после Brexit.
В настоящее время Британия применяет санкции против России в рамках ЕС, а принятый весной закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского» включает жесткие меры, в том числе запрет для фигурантов санкционных списков на въезд в страну и «замораживание» активов.
Несколько дней назад Данкан заявил, что Британия будет стремиться к скорейшей реализации согласованных ЕС санкций, связанных с применением химоружия, и намерена добиваться ужесточения санкционного режима в отношении России.
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