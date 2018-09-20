Рада выбрала новый состав ЦИК из креатур БПП и «Народного фронта»

Верховная Рада назначила в Центральную избирательную комиссию 14 новых членов. Голосование проходило за каждого кандидата отдельно.
Новыми членами ЦИК стали:
Алла Басалаева, «Возрождение» (поддержали 280 нардепов),
Наталья Бернацька (до замужества Севастьянова), НФ (307 «за»),
Михаил Вербенский, БПП (286 «за»),
Андрей Евстигнеев, «Батькивщина» (309 «за»),
Ирина Ефремова, «Народный фронт» (307 «за»),
Ольга Желтова, БПП (305 «за»),
Олег Конопольский, БПП (288 «за»),
Светлана Кустова, БПП (306 «за»),
Ольга Лотюк, БПП (296 «за»),
Виталий Плукар, БПП (302 «за»),
Евгений Радченко, «Самопомич» (289 «за»),
Татьяна Слипачук, «Воля народа» (317 «за»),
Леонтий Шипилов, НФ (308 «за»),
Татьяна Юзькова, «Радикальная партия Ляшко» (307 «за»),
На своих должностях остались избранная в апреле 2014 по квоте «Свободы» Екатерина Махницкая (срок полномочий истекает в 2021 году), и Олег Диденко, избиравшийся по квоте партии «УДАР» (срок полномочий истекает в 2021 году).
По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, вакантное место после обновления состава ЦИК, будет квотой «Оппоблока».
Напомним, что 18 сентября Верховная Рада увеличила количество членов Центральной избирательной комиссии с 15-ти до 17 человек. Это было сделано для того, чтобы хватило мест всем кандидатам, внесенным президентом и фракциями большинства.
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