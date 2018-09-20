Рада назначила двух судей Конституционного суда – от БПП и «Народного фронта»

Парламентарии назначили двух судей Конституционного суда по квоте Верховной Рады, нами стали — Ирина Завгородняя и Олег Первомайский.

За соответствующее решение проголосовали 232 народных депутата, сообщает УП.

Перед этим выступил председатель комитета ВРУ по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич, который отметил, что всего Конституционный суд состоит из 18 судей, 6 из которых назначаются по квоте Рады.

Он добавил, что уже четыре года парламент не мог принять решение о назначении еще двух кандидатов по своей квоте, чтобы Конституционный суд смог работать полноценно.

По словам Князевича, на должности судей КСУ претендовали четыре кандидата, которые выдвинули фракции.

В частности, от Блока Петра Порошенко — судья Высшего специализированного суда Ирина Завгородняя и преподаватель на юридическом факультете КНУ им. Т. Шевченко Наталья Якимчук.

От фракции «Народный фронт» — доцент кафедры гражданского права КНУ им.Т. Шевченко Олег Первомайский и от фракции «Батькивщина» — судья Верховного суда Николай Короткевич.

По процедуре, сначала депутаты должны провести рейтинговое голосование, а затем проголосовать за тех двух, кто набрал больше голосов. В финал вышли Завгородняя и Первомайский, набравшие 223 и 238 голосов соответственно.