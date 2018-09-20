Расходы бюджета на субсидии сократились в 4,3 раза

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, что в 4,3 раза (или на 2 млрд 478,5 млн грн) ниже показателя января-августа 2017 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств, что на 58% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одну семью в августе-2018 сократился на 37,3% по сравнению с августом-2017 и составил 96,5 грн.

Согласно данным статведомства, в августе-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 2 млн 438,2 тыс. домохозяйств, что на 11,7% больше, чем в июле.