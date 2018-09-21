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Электрификация полного привода

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Электрификация полного привода

Украина относится к числу стран, где кроссовер более предпочтительный тип автомобиля  по сравнению с другими. Неидеальные дороги, потребность в универсальном и практичном транспортном средстве - способствуют росту спроса на этот гибрид внедорожника с седаном. 

В 2015 году часть SUV в Западной Европе занимала 13%, а в нашей стране более 40% авторынка. Кроссоверы дороже легковушек примерно на 30%, но это никак не влияет на рост объема их продаж. В ноябре 2016-го в Украине было потрачено 100 миллионов евро на новые SUV, что составляет 66% от суммы всех проданных автомобилей с нулевым пробегом. 

Такая статистика обусловлена преимуществами современных кроссоверов. Легкость в управлении, высокая посадка, способствующая лучшему обзору с водительского места, большой дорожный просвет, адаптированная к городскому трафику конструкция - это далеко не весь перечень сильных сторон SUV-ов. Кроссоверы, которым удалось завоевать хорошие оценки украинских водителей - Kia Sportage, Hyundai ix35, BMW X5, Nissan Qashqai и др. Они потребляют традиционное топливо, что заставляет их владельцев все чаще задумываться о способах сокращения этой статьи расходов. 

Но в последнее время прослеживается тенденция перехода кроссоверов с ДВС на электродвигатели. Поначалу, многие воспринимали это не больше, чем очередное веяние моды, введенной Маском. Однако вскоре, гиганты автомобилестроения поняли экономическую целесообразность таких перемен. И если Tesla пока не выходит даже в ноль, другие автопроизводители, имеющие твердую почву под ногами, теперь стремятся создать свою модель электрического кроссовера, и удачно реализовывают личные проекты.

В ближайшем будущем многие компании планируют полностью перейти на электродвигатели, а также сделать акцент на производство электрических внедорожников и кроссоверов. Volvo огласили планы по электрификации всех своих моделей к 2019, Smart - к 2020, а Peugeot - 2025 году. Первые шаги в этом направлении делает и Mercedes, представивший недавно собственный полностью электрический кроссовер EQC. Внешне он очень похож на Mercedes-Benz ML-Class, подробнее о котором читайте по ссылке. Будет ли легким и быстрым переход SUV-ов на электромоторы, давайте подумаем...  

На ранних этапах, массовое производство электро-кроссоверов будет дорогостоящим. Поэтому и ценник будет выше, по сравнению с аналогами на ДВС. Но если государство согласится на субсидирование таких автомобилей - они станут очень выгодным капиталовложением для многих автомобилистов. Владельцы таких авто сэкономят на топливе, обслуживании, налогах и страховке. 

Вот некоторые из самых ожидаемых электро-кроссоверов: 

  • Hyundai Kona Electric. Будет иметь две комплектации - базовую и Long Range. Запас хода первой версии - 300 км, второй - 470 км. Модель появится в конце 2018 года. 
  • Mercedes-Benz EQC. Запас хода 400 км. Представлен 4 сентября 2018 года. 
  • BMW iX3. Запас хода - 400 км. Появится в конце 2018 года, но выйдет в серию в 2020 году. 
  • Skoda Vision E. Запас хода автомобиля 500 км. Появится модель в конце 2019 - начале 2020 года. 

Пока, эти автомобили мы можем наблюдать только на международных автосалонах. Но если автопроизводители получат поддержку и содействие государства в направлении развития электротранспорта - вскоре они появятся на наших дорогах. Остается только ждать.

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