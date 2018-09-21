Нацбанк укрепил курс гривны на 6 копеек

Национальный банк Украины на пятницу, 21 сентября, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек — до 28,0619 грн за доллар против 28,1202 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,02599 грн против 32,8078 грн накануне.