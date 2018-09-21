В Одессе нападение на инкассаторов - двое раненых

Правоохранители расследуют обстоятельства нападения на работников компании, осуществляющей обслуживание терминалов пополнения мобильной связи в Приморском районе Одессы.
«Двое неизвестных с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль. В результате двое сотрудников частной фирмы ранены», — сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции в Одесской области.
На месте происшествия работают кинологи с собаками и следственно-оперативная группа во главе с руководством полиции Одесской области. Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников. В городе введен оперативный план «Сирена».
Советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала «112.Украина» подтвердил, что злоумышленники украли 200 тыс. грн у сотрудников частной фирмы, которая занимается пополнением наличными средствами терминалов мобильной связи.
«Сейчас есть оперативная информация — установлены личности и их место нахождения, и автомобили, в котором они находятся. Объявлен план „Сирена“ и „Гром“. Сейчас правоохранители прибегают к мерам по задержанию этих лиц», — рассказал Форостяк.
Он отметил, что пока грабители не задержаны, предварительная квалификация по данному факту — «разбойное нападение». «Но давайте подождем, сейчас как раз в эти минуты полицейские проводят операцию по их задержанию», — сказал советник главы областной полиции.
«Инкассаторы, которые получили телесные повреждения, получили медицинскую помощь и сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавил он.
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