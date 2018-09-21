Умер Виталий Масол

Бывший премьер-министр Виталий Масол умер на 90-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур.

«Печальная новость. На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол — известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональная и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал», — написал Дидур.

Масол возглавлял правительство в 1994-1995 годах.