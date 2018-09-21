Мэй в обращении к нации признала тупик в переговорах с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что переговоры между Лондоном и Брюсселем по Brexit находятся в тупике. Об этом она заявила в пятницу во время выступления по британскому телевидению.

«Мы находимся в тупике, — сказала она. — На нынешнем позднем этапе переговоров недопустимо просто отвергать позицию другой стороны без детальных объяснений и встречных предложений».

«Так что сейчас мы должны услышать ответ ЕС на вопросы о том, каковы камни преткновения и какие возможны альтернативы. Пока этого не произойдет, мы не сможет достичь какого-либо прогресса», — отметила Мэй.

Она также предупредила, что ни при каких условиях не согласится с таким решением, когда Северная Ирландия при провале переговоров останется в едином рынке ЕС, что приведет к возникновению границы между двумя частями Великобритании, которая пройдет по Ирландскому морю. «Это то, на что я никогда не соглашусь. Ни один британский премьер на это не согласится. Если ЕС полагает, что я так поступлю, то они совершают грубейшую ошибку».

Мэй также предупредила, что пересмотра итогов референдума 2016 года не будет. «ЕС должен четко понять: я не изменю итогов референдума, и я не допущу раскола своей страны. Нам необходимо серьезное взаимодействие в решении двух больших проблем на переговорах. И мы к этому готовы», — отметила премьер.

Выступление Мэй стало ответом на итоги завершившегося 20 сентября в австрийском Зальцбурге неформального саммита ЕС. На нем европейские лидеры по сути отвергли предложенный британским премьером план отношений между Лондоном и Брюсселем, прежде всего в области будущего экономического взаимодействия и решения проблемы границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.