В России продавали места в очереди за новыми iPhone – вдвое дороже самих смартфонов

Место в очереди за новыми моделями iPhone продается в России два раза дороже стоимости самих смартфонов. На местном сайте объявлений Avito стоимость услуги достигала 250 тыс. руб (105 тыс. грн).
В России предзаказ на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR стартовал 21 сентября. Прямые продажи смартфонов начнутся 28 сентября.
Некоторые пользователи предлагали доставить iPhone 21 сентября, в первый день продаж в Европе и США. Как говорится в релизе Avito, стоимость этой услуги составляла 300 тыс. руб. Доставка смартфонов в субботу стоит уже на 100 тыс. руб. дешевле.
В то же время интерес к покупке места в очереди заметно сократился с момента презентации iPhone 11 сентября. Пика количество запросов на покупку места в очереди достигло 14 сентября. Тем не менее, предложение услуги продолжает рост, на сайте уже 300 объявлений о продаже.
iPhone XS является улучшенной версией iPhone X, вышедшего год назад.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016