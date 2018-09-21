В России продавали места в очереди за новыми iPhone – вдвое дороже самих смартфонов

Место в очереди за новыми моделями iPhone продается в России два раза дороже стоимости самих смартфонов. На местном сайте объявлений Avito стоимость услуги достигала 250 тыс. руб (105 тыс. грн).

В России предзаказ на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR стартовал 21 сентября. Прямые продажи смартфонов начнутся 28 сентября.

Некоторые пользователи предлагали доставить iPhone 21 сентября, в первый день продаж в Европе и США. Как говорится в релизе Avito, стоимость этой услуги составляла 300 тыс. руб. Доставка смартфонов в субботу стоит уже на 100 тыс. руб. дешевле.

В то же время интерес к покупке места в очереди заметно сократился с момента презентации iPhone 11 сентября. Пика количество запросов на покупку места в очереди достигло 14 сентября. Тем не менее, предложение услуги продолжает рост, на сайте уже 300 объявлений о продаже.

iPhone XS является улучшенной версией iPhone X, вышедшего год назад.