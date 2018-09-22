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СМИ узнали о нежелании Китая вести переговоры с США

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СМИ узнали о нежелании Китая вести переговоры с США

Китай отказался от продолжение переговоров по урегулированию торговых споров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Решение было принято после очередного раунда повышения тарифов и угроз ввести новые ограничения.

Китайские чиновники заявили, что тактика давления не заставит их сотрудничать, а Пекин выполняет свое обещание избегать переговоров под угрозой.

«Все, что делают США, не произвело впечатления искренности и доброй воли», — цитирует издание представителя МИД Китая. «Мы надеемся, что американская сторона примет меры для исправления своих ошибок», — добавил он.

Ранее 17 сентября президент США Дональд Трамп поручил приступить к введению новых торговых пошлин на товары из Китая на сумму $200 млрд. Новые пошлины должны вступить в силу 24 сентября на уровне 10%, а с 1 января 2019 года они вырастут до 25%.

«Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере $267 млрд», — пообещал тогда Трамп.

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Китай в ответ объявил о введении таможенных пошлин в 5% и 10% на товары из США на общую сумму $60 млрд. В Пекине заявили, что в отношении примерно 3,5 тыс. товарных позиций будут введены пошлины в размере 10%, в отношении более 1,6 тыс. товарных позиций — в размере 5%.

США, Китай
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