Лукашенко провел «тяжелые» переговоры с Путиным: говорили и про Украину

Переговоры глав России и Беларуси 21 сентября в Сочи были «тяжелыми», но результативными. Так их охарактеризовал на совещании с правительством белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА.
Совещание Лукашенко с правительством в Минске было посвящено итогам переговоров в Сочи. «Основная часть переговоров была один на один с президентом [России]. Переговоры длились шесть часов, даже больше. И если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — рассказал Лукашенко.
По его словам тематика беседы глав государств была связана с взаимодействием Москвы и Минска в рамках международных организаций, рядом экономических вопросов и актуальными проблемами взаимоотношений двух стран. «Конкретные вопросы у нас, известные вопросы — по ОДКБ прежде всего, председательства в ОДКБ и развития этой организации. Много внимания мы уделили болезненным вопросам в рамках СНГ, которые касаются наших обоих государств. Прежде всего — Украина. В очень позитивном ключе был диалог», — сообщил президент Беларуси.
Еще одним вопросом, поднятым на встрече Лукашенко и Путина, стала проблема пограничного режима между двумя странами. «Обсуждали вопрос о решении проблемы пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран... В этом направлении нам предстоит работать, и понимание в этом есть. Это в интересах и России, и Беларуси», — рассказал Лукашенко.
Сегодня же пресс-служба президента Беларуси заявила, что две страны окончательно согласовали вопросы поступления в бюджет республики средств от таможенных пошлин за сырую нефть и расчетов за поставляемый природный газ.
Ранее, после августовской встречи с Владимиром Путиным, Лукашенко рассказал, что в личных беседах с российским президентом допускает обсуждение сугубо личных вопросов. Этому способствует, пояснял Лукашенко, общее «советское прошлое» и «славянское нутро». «В силу этой близости наших отношений мы высказываемся абсолютно открыто. Даже по личным каким-то вопросам. Казалось бы, это личное, вообще, даже пресс-секретари это боятся упоминать. Нет, мы, обсуждая те или иные вопросы, говорим об этом открыто», — рассказывал он.
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