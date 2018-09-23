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СМИ узнали о подготовке команды Мэй к досрочным выборам

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СМИ узнали о подготовке команды Мэй к досрочным выборам

Советники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй втайне начали подготовку на случай проведения досрочных выборов в парламент в ноябре. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на два высокопоставленных источника из команды Мэй, которая занимается разработкой плана.

Цель досрочных выборов — спасти переговоры по Brexit и кресло премьера для Терезы Мэй. В частности, команда Мэй рассчитывает, что благодаря досрочным выборам в парламент им удастся заручиться общественной поддержкой нового плана по выходу из Евросоюза.

По информации издания, один человек из ближнего круга Мэй сказал министрам, что премьер готова уйти в отставку следующим летом. Так ее команда намерена защитить премьера от вотума недоверия в правительстве.

Переговоры между Евросоюзом и британским правительством находятся в тупике, что признала и сама Мэй после саммита в Австрии, который прошел 20 сентября. На нем лидеры ЕС отклонили план британского премьера, носивший название «план Чекерс» (в честь загородной резиденции премьера Британии, где план был утвержден). Евросоюз требует от Британии еще бОльших уступок по торговле и таможенным соглашениям.

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При этом «план Чекерс» активно критиковали и в Британии: Борис Джонсон, выступающий за «жесткий» Brexit, заявлял, что подход нынешнего правительства к переговорам слишком «мягок» и «жалок». Мэр Лондона Садик Хан выступал за проведение еще одного референдума по Brexit, на котором граждане страны смогут определить условия выхода страны из Евросоюза. Он также называл позицию действующего правительства «хаотичной» и невыгодной для страны.

Brexit, Тереза Мэй
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