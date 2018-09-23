Сытник придет в Раду на заседание антикоррупционного комитета

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обещает прийти на заседание парламентского комитета по предотвращению коррупции для представления отчета НАБУ.

«Отчет уже подан в Верховную Раду... есть такой формат, хоть он и не предусмотрен законом — обсуждение на заседании антикоррупционного комитета. И я обязательно туда приду», — сказал Сытник журналистам в воскресенье в Киеве.

При этом он добавил: «Надеюсь, депутаты будут задавать вопросы не для того, чтобы устроить какое-то шоу».

По словам Сытника, ему пришло приглашение от комитета принять участие в заседании 3 октября.