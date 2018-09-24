Спасающее мигрантов судно Aquarius лишится права выходить в море

Морская администрация Панамы аннулировала регистрацию поискового и спасательного судна Aquarius, которое летом подобрало 600 нелегальных мигрантов в проливе Гибралтар. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, это решение означает, что когда судно попадет в порт, оно лишится флага и не сможет работать, пока не найдет новый флаг.
Неправительственная организация SOS Mediterranee, которая является оператором судна, в своем заявлении отметила, что такое решение стало следствием давления итальянского правительства. В организации подчеркнули, что этим решением был нанесен сильный удар по важной гуманитарной миссии, которую выполняет Aquarius. Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что не оказывал никакого давления на Панаму.
В начале июня судно Aquarius подобрало в проливе Гибралтар около 600 нелегальных мигрантов. Италия и Мальта отказались принять беженцев. Испания, а затем и Франция, согласились принять судно у себя. Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал отказ Италии принять беженцев. В Риме в свою очередь французскому лидеру предложили открыть порты для всех мигрантов. В середине августа шесть стран ЕС заявили о готовности принять мигрантов с Aquarius.
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