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Поломался лазерный принтер: как определить неисправность?

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Поломался лазерный принтер: как определить неисправность?

Лазерные принтеры – достаточно надежные устройства, поэтому неполадки в их работе сложно устранить самостоятельно.

 Тем не менее, хотя бы примерно представлять, что именно вышло из строя, будет полезно. Ремонт принтеров в Киеве осуществляет множество компаний, уровень профессионализма их специалистов может быть разным. Иногда, мастеру можно помочь, указав «куда смотреть».

Рассмотрим пару примеров. Если принтер не включается, то речь может идти о поломке интерфейсной платы. Если печать стала «бледной» или появились белые полосы там, где их не должно быть, можно говорить о повреждении лазер-сканера. Также, ухудшение насыщенности печати может указывать на поломку вала переноса. Если сразу после включения загорается оранжевый индикатор, то, вероятно, неисправен транспондер и бумага не попадает в отведенное её место для печати. Неисправность лотка – и принтер просто не захватывает бумагу или захватывает много листов, но они не доходят до печати.   

Если проблемы с печью принтера, то об этом, как правило, есть специальных сигнал (например, три красных диода). При этом, принтер может как сминать бумагу или издавать при работе нетипичные шумы, так и выдавать различные ошибки при печати (печатать неполное изображение, дублировать отправленные на печать документы). Поломка в основной плате электроники устройства может обернуться целым ворохом проблем: невозможность включения устройства, вывод сигнала об общей ошибке, принтер может перестать реагировать на команды, качество печати резко снижается.

Кроме того, если принтер быстро отключается или шумит при работе, это может указывать на выход из строя редуктора. На качестве печати и работоспособности устройства тут же скажутся поломки фотобарабана, ролика подачи бумаги, дуплексора.

Обо всех «симптомах» нужно рассказать мастеру, который будет диагностировать неисправность, что очень ускорит его работу. Идеальным вариантом будет периодическая «профилактика», но на этом обычно предпочитают экономить, пока устройство сохраняет работоспособность. Не пытайтесь чинить технику самостоятельно.

При поломке лазерного принтера (или аналогичного печатающего устройства), рекомендуем обращаться к специалистам компании «Регул техно», которые также занимаются и более тривиальными задачами, такими как заправка картриджа или чистка.

 

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