У Мэй проблемы: собственные министры выступают против ее планов по Brexit

Большинство членов британского кабинета министров выступают против варианта премьер-министра Терезы Мэй по будущим отношениям с ЕС как основы для переговоров и предлагают собственный вариант. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Telegraph, по данным которой, министры проинформируют об этом главу правительства.

«Министры готовы решительно высказать свое мнение и заявить, что планы принятые в резиденции премьера в Чекерс утратили свою актуальность», — приводит издание слова информированного источника. «Они были бы удовлетворены, если бы Мэй выдвинула новый план, чтобы спасти ситуацию», и склоняются в пользу канадского варианта, касающегося свободной торговли.

В соответствии с этим вариантом, как поясняет газета, следует избегать введения любых таможенных пошлин на импорт и экспорт, отказаться от ежегодных значительных перечислений средств Брюсселю и выйти из-под влияния Суда Евросоюза.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.