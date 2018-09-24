Новые судьи КС от БПП и «Народного фронта» приняли присягу

Назначенные по квоте Верховной Рады двое судей Конституционного суда — Ирина Завгородняя и Олег Первомайский — приняли присягу. Трансляция специального пленарного заседания КС велась на странице президента в Facebook.

«Уважаемая Ирина Николаевна, уважаемый Олег Алексеевич, искренне поздравляю вас с этой высокой миссией и высокой ответственностью. Поздравляю Конституционный суд, который впервые со времен Революции Достоинства будет иметь возможность работать в полном составе», — сказал Петр Порошенко.

Как сообщалось, 20 сентября Верховная Рада назначила двух судей Конституционного суда по своей квоте. Ими стали — Ирина Завгородняя и Олег Первомайский. Завгородняя была предложена от Блока Петра Порошенко, а Первомайский — от фракции «Народный фронт».