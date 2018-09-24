Юрий Луценко купил виллу на Сейшелах за $5 млн., – СМИ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в январе 2018 года стал хозяином виллы на Сельшейских островах стоимостью в 5 млн. долл. Про это говорится в статье журнала Контракты, со ссылкой на материал-расследование на сайте Dubainewspost. Журналисты-расследователи выяснили, что роскошное поместье было куплено почти сразу после того, как ГПУ изъяла 7 млн. долл. у одной из компаний, которая занята военными поставками.

Как сообщается, поместье расположено в самой респектабельной бухте одного из островов Сейшельского архипелага. Дом общей площадью 230 м. кв. расположен на участке в 1000 м. кв. Из дома, находящегося на возвышенности, открывается отличный вид на море, а сам пляж расположен на расстоянии 350 м. от резиденции.



Выписка из кадастровой карты Сейшел о приобретенном доме

СМИ так же высказывают версию о том, что начавшиеся конфликты Генпрокурора Юрия Луценко с несколькими ведущими украинскими журналистами, в частности, с Натальей Седлецкой, связаны с тем, что чиновник пытается избежать расследований своих операций с недвижимостью. А потому активизирует следственные действия вокруг представителей СМИ, которые могут опубликовать нежелательные материалы.

Напомним, что ранее вокруг Генпрокурора Юрия Луценко уже возникали скандалы связанные с тем, что он тормозит расследование резонансных дел лидеров прошлой власти, преступлений, совершенных силовиками во время Революции Достоинства, а так же звучали обвинения в том, что его жена — Ирина Луценко, управляет целой офшорной финансовой империей.