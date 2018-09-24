Opera начала тестирование десктопного браузера со встроенным криптокошельком

Opera представила бета-версию десктопного браузера со встроенным криптокошельком. Пока она доступна только закрытой группе тестировщиков, говорится в блоге компании.

Запросить доступ для теста можно на сайте Opera. Браузер доступен для macOS, Linux или Windows. Пользователям нужно связать его с аналогичным браузером Opera для Android, чтобы совершать транзакции на компьютере и подтверждать их отпечатком пальца на смартфоне.

С помощью новой версии Opera пользователи могут отправлять токены между кошельками, покупать товары и коллекционировать разные предметы, например, «криптокотят». Пользователям не нужно скачивать дополнительные расширения, а также придумывать новые пароли для кошельков: транзакции подтверждаются отпечатком пальца.

Opera впервые представила браузер со встроенным криптокошельком в июле 2018 года. Его первая версия была доступна только для смартфонов на Android. Браузер работает с криптовалютой эфир и поддерживает Dapps — децентрализованные приложения на базе Ethereum.