Opera начала тестирование десктопного браузера со встроенным криптокошельком

Opera представила бета-версию десктопного браузера со встроенным криптокошельком. Пока она доступна только закрытой группе тестировщиков, говорится в блоге компании.
Запросить доступ для теста можно на сайте Opera. Браузер доступен для macOS, Linux или Windows. Пользователям нужно связать его с аналогичным браузером Opera для Android, чтобы совершать транзакции на компьютере и подтверждать их отпечатком пальца на смартфоне.
С помощью новой версии Opera пользователи могут отправлять токены между кошельками, покупать товары и коллекционировать разные предметы, например, «криптокотят». Пользователям не нужно скачивать дополнительные расширения, а также придумывать новые пароли для кошельков: транзакции подтверждаются отпечатком пальца.
Opera впервые представила браузер со встроенным криптокошельком в июле 2018 года. Его первая версия была доступна только для смартфонов на Android. Браузер работает с криптовалютой эфир и поддерживает Dapps — децентрализованные приложения на базе Ethereum.
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