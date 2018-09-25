Нацбанк снизил гривну на 5 копеек

Национальный банк Украины на вторник, 25 сентября, ослабил официальный курс гривны на 5 копеек – до 28,1111 грн за доллар против 28,0629 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 33,0952 грн против 32,9991 грн накануне.