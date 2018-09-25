Цена нефти Brent превысила $82 впервые с ноября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,01% и достигла уровня $82,01 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз стоимость барреля нефти этого сорта превышала отметку $82 12 ноября 2014 года.