США вводят санкции против еще дюжины российских компаний

Министерство торговли США приняло решение ввести ограничения против 12 российских компаний, которые действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. Соответствующее извещение опубликовано во вторник в Федеральном реестре, точная дата вступления в силу рестрикций не указывается.
В черные списки минторга США попали компании «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», Научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», научно-исследовательский институт «Вектор», компания Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», научно-производственное предприятие подводных технологий «Океанос», конструкторское бюро «Авиадвигатель», группа компаний «Инфотекс», компании «Сайрус Системс», Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и Воронежский НИИ «Вега». Для всех этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения.
С точки зрения Вашингтона, эти компании, а также связанные с ними филиалы в Иране и Белоруссии, «действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов». В частности, утверждается, что научно-исследовательский институт «Вектор», Научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», компания «Сайрус Системс» и группа компаний «Инфотекс» «способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве».
Что касается компании «Дайвтехносервис» и научно-производственное предприятия подводных технологий «Океанос», то они попали под санкции за «поставки оборудования и оказание поддержки ВМФ России». Остальные организации угодили в черный список минторга «за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли».
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