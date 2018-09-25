Трамп с трибуны ООН отверг идеологию глобализма

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отвергает идеологию глобализма и против «глобального управления».

«Мы отвергаем теорию глобализма и верим в доктрину патриотизма», — сказал он, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

В этой связи Трамп отметил, что США отказываются признавать и поддерживать Международный уголовный суд.

«США считают, что он не легитимен и не имеет законных оснований... Мы никогда не предадим суверенитет Америки неизбранной и безотчетной мировой бюрократии. Америкой правят американцы», — подчеркнул президент США.

«По всему миру ответственные страны должны противостоять угрозам суверенитету не только со стороны глобальных правительств, но также и иным новым формам соправительства и доминирования», — отметил Трамп.