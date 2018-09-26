«Укрзализныця» завтра покажет новый логотип

«Укрзализныця» в четверг, 27 сентября, представит обновленный логотип. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Легендарный знак „Укрзализныци“ меняется. Теперь он сочетает лучшие традиции компании и ее мощный потенциал развития», — говорится в сообщении.

Как отмечается, презентация обновленного логотипа для СМИ и общественности состоится на Центральном железнодорожном вокзале столицы 27 сентября.

«На вокзал „Киев-Пассажирский“ будут поданы пассажирский и грузовой поезда, забрендированные новым логотипом, присутствующим будут представлены образцы брендированной продукции», — сообщает компания.