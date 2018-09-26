Трамп с нетерпением ждет новой встречи с Путиным и готов встретиться с Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я жду с нетерпением следующей встречи с ним», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда состоится его следующая встреча с российским лидером.

Однако о сроках возможного саммита Трамп ничего не сказал.

Кроме того, Трамп не исключил встречи с лидером Венесуэлы Мадуро, если тот ее запросит.