Госбюджет по итогам августа вышел в профицит

Профицит государственного бюджета в августе составил 25,15 миллиарда гривен, а в целом за январь-август госбюджет был сведен с профицитом 11,8 миллиарда гривен. Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передает «Интерфакс-Украина».
Согласно данным службы, августовский показатель связан с сокращением финансирования за счет изменения остатков средств бюджетов на 37,16 млрд грн, хотя Минфин за счет размещения полугодовых еврооблигаций привлек 19,39 млрд грн внешнего финансирования.
Госказначейство уточняет, что профицит общего фонда госбюджета в августе составил 23,6 млрд грн, а за январь-август — 7,42 млрд грн.
Как указывает Госказначейство, заимствования за восемь месяцев составили по общему фонду 133,8 млрд грн при запланированных 162,1 млрд грн, погашения — 147,3 мрд грн при ожидаемых 148,47 млрд грн.
В спецфонд в январе-августе было привлечено 4,5 млрд грн при плане 17 млрд грн.
Приватизация за январь-август 2018 года принесла 75,2 млн грн при запланированных 10,7 млрд грн.
По итогам семи месяцев 2018 года госбюджет был сведен с дефицитом 13,4 млрд грн.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016