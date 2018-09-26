Госбюджет по итогам августа вышел в профицит

Профицит государственного бюджета в августе составил 25,15 миллиарда гривен, а в целом за январь-август госбюджет был сведен с профицитом 11,8 миллиарда гривен. Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы, передает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным службы, августовский показатель связан с сокращением финансирования за счет изменения остатков средств бюджетов на 37,16 млрд грн, хотя Минфин за счет размещения полугодовых еврооблигаций привлек 19,39 млрд грн внешнего финансирования.

Госказначейство уточняет, что профицит общего фонда госбюджета в августе составил 23,6 млрд грн, а за январь-август — 7,42 млрд грн.

Как указывает Госказначейство, заимствования за восемь месяцев составили по общему фонду 133,8 млрд грн при запланированных 162,1 млрд грн, погашения — 147,3 мрд грн при ожидаемых 148,47 млрд грн.

В спецфонд в январе-августе было привлечено 4,5 млрд грн при плане 17 млрд грн.

Приватизация за январь-август 2018 года принесла 75,2 млн грн при запланированных 10,7 млрд грн.

По итогам семи месяцев 2018 года госбюджет был сведен с дефицитом 13,4 млрд грн.