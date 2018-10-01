Digital Evolution Forum эффективные IT-решения для новых бизнес возможностей

30 октября в КВЦ «Парковый» состоится ежегодная it-конференция Digital Evolution Forum при поддержке официального делового партнера Capital.ua, посвященная цифровой трансформации бизнеса. Событие соберет вокруг себя лучших разработчиков и специалистов в сфере информационных технологий Украины и мира, которые представят свои готовые it-решения, способные открыть новые бизнес-возможности уже завтра. Digital Evolution Forum будет особенно полезен владельцам малого и среднего бизнеса, руководителям департаментов, функциональным руководителям и специалистам по информационной безопасности.

Программа Digital Evolution Forum 2018 состоит из шести треков:

Производство и ресурсы - о современных инструментах усовершенствования и автоматизации производства;

Малый и средний бизнес - о прогрессивных решениях для оптимизации расходов, повышения эффективности и увеличения бизнеса;

Информационные технологии - о трендах в IT и инструментах цифровой трансформации бизнеса;

Безопасность - об IT-решениях для создания безопасной среды и борьбы с утечкой данных;

Финансы - о внедрении современных технологий в финансовых организациях Украины и специфику мировых практик;

Розничная торговля - об экспериментах с персонализацией продукта и опыта, нейросетях для мерчандайзинга, интеллектуальном управлении цепочками поставок и искусственном интеллекте в ритейле.

Среди спикеров конференции будут такие известные личности, как Владимир Безмалый - один из восьми Доверенных советников по вопросам безопасности Microsoft в мире, консультант по вопросам информационной безопасности ООН, Андрей Пивоваров - молодой и успешный it-предприниматель, сооснователь образовательных проектов GoIT, GoIteens и Соль, Андрей Длигач - консультант по вопросам стратегического управления и маркетинга, генеральный директор группы компаний Advanter Group, Ваче Давтян - бизнес-тренер школы развития лидеров «LeaderWay» и многие другие.

Вас ждут только практические кейсы, проверенные it-решения и полезные знакомства.

Подробнее: deforum.com.ua