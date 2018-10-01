Digital Evolution Forum эффективные IT-решения для новых бизнес возможностей

30 октября в КВЦ «Парковый» состоится ежегодная it-конференция Digital Evolution Forum при поддержке официального делового партнера Capital.ua, посвященная цифровой трансформации бизнеса. Событие соберет вокруг себя лучших разработчиков и специалистов в сфере информационных технологий Украины и мира, которые представят свои готовые it-решения, способные открыть новые бизнес-возможности уже завтра. Digital Evolution Forum будет особенно полезен владельцам малого и среднего бизнеса, руководителям департаментов, функциональным руководителям и специалистам по информационной безопасности.
Программа Digital Evolution Forum 2018 состоит из шести треков:
Среди спикеров конференции будут такие известные личности, как Владимир Безмалый - один из восьми Доверенных советников по вопросам безопасности Microsoft в мире, консультант по вопросам информационной безопасности ООН, Андрей Пивоваров - молодой и успешный it-предприниматель, сооснователь образовательных проектов GoIT, GoIteens и Соль, Андрей Длигач - консультант по вопросам стратегического управления и маркетинга, генеральный директор группы компаний Advanter Group, Ваче Давтян - бизнес-тренер школы развития лидеров «LeaderWay» и многие другие.
Вас ждут только практические кейсы, проверенные it-решения и полезные знакомства.
Подробнее: deforum.com.ua
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016